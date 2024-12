Polícia desmantela esquema de roubo de boi e tráfico na Bahia

Os criminosos estavam armazenando os cortes de carne do boi furtado - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Suspeitos de roubo de um boi, que foi furtado, abatido e destrinchado, foram surpreendidos pela polícia na manhã deste sábado, 30, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SP-BA), durante uma ação da Delegacia Territorial de Mata de São João, uma denúncia anônima levou os policiais até uma casa na localidade de Itapecerica, onde os criminosos estavam armazenando os cortes de carne do boi furtado.

Além da carne, foram encontrados outros materiais ilícitos, como uma espingarda antecarga, munições, coldres, balanças, facões, celulares e até embalagens para acondicionar drogas.

Com a chegada dos policiais, os suspeitos reagiram atirando e fugiram do local, deixando para trás a carga ilícita. A polícia continua as diligências para identificar e prender os envolvidos nesse crime, que envolve tanto o roubo do boi quanto a posse de diversos materiais ilícitos.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Mata de São João, onde o caso segue sendo investigado.