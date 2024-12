Homens são assassinados durante a madrugada em Salvador

A Polícia Civil segue conduzindo as investigações para apurar as circunstâncias do duplo homicídio - Foto: Divulgação / Google Street View

Na madrugada deste domingo, 1º, dois homens foram brutalmente assassinados a tiros no Alto de Ondina, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, a 12ª CIPM foi acionada pelo CICOM para verificar um incidente na Rua do Corte Grande, onde os policiais encontraram duas vítimas com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra foi socorrida pelo SAMU e levada para uma unidade de saúde da região, mas também não sobreviveu aos ferimentos, vindo a falecer no Hospital Geral do Estado (HGE).

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas investigações preliminares indicam que as vítimas podem ter envolvimento com o tráfico de drogas na área. A Polícia Civil segue conduzindo as investigações para apurar as circunstâncias do duplo homicídio.