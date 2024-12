"Muita maldade", diz mãe de adolescente morto no Alto de Ondina

Caso de execução no Alto de Ondina - Foto: Reprodução

A mãe do adolescente Gabriel Santos Costa, de 17 anos, que foi morto a tiros na região do Alto da Ondina, no Rio Vermelho, em Salvador, desabafou sobre a morte do filho.

"Foi muita maldade, foi muita maldade. Eu evitava ficar vendo jornal, vendo essas coisas, eu tinha pena das mães, agora estou no meio delas. Ele era um menino muito alegre, muito bom, muito dócil, um ótimo capoeirista, um menino lindo. Meu menino lindo está naquele caixão, gelado", disse a mãe da vítima, identificada como Marlene.

Na ação, outro jovem de 19 anos também foi atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está em estado grave.

Leia mais

>> Polícia pede prisão preventiva de PM suspeito de executar jovem

>> "Crime foi premeditado", diz advogado de jovem morto no Alto de Ondina

>> PM se posiciona sobre suposto policial que alvejou jovens em Salvador

Investigação

Um policial militar é investigado sob a suspeita do crime. O agente, inicialmente identificado como Marlon da Silva Oliveira, alegou que agiu em legítima defesa, afirmando ter sido vítima de uma tentativa de assalto.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que Gabriel e o jovem foram rendidos pelo policial. Nas imagens, o militar aparece xingando e agredindo as vítimas. Ele ordena que os dois coloquem os rostos no asfalto e as mãos na cabeça. Na sequência, os rapazes são baleados. Testemunhas afirmam que cerca de 12 disparos foram efetuados pelo suspeito.

O caso continua sob investigação da Polícia Civil, que analisa as evidências apresentadas, incluindo o vídeo que contradiz a versão do policial.