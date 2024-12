Policial militar suspeito de executar adolescente é afastado do cargo

O crime foi filmado por um popular na noite de domingo, 1º - Foto: Reprodução

O policial militar Marlon da Silva Oliveira, investigado por executar o adolescente, Gabriel Santos Costa, de 17 anos, e atirar em Haziel Martins Costa, de 19, foi afastado do cargo e teve a arma recolhida nesta quarta-feira, 4. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 1°, no bairro de Ondina, em Salvador.

O PM foi afastado das funções operacionais e realocado para a área administrativa enquanto durarem as investigações. A arma foi recolhida e entregue à Polícia Civil, órgão responsável pela investigação criminal.

O policial afastado alegou legítima defesa em depoimento à Polícia Civil e afirmou que os jovens tentaram assaltá-lo. No entanto, a Polícia Civil não aceitou a justificativa e ingressou com o pedido de prisão preventiva, que será avaliado pela Justiça.



Relembre o caso:

Gabriel foi morto a tiros na madrugada de domingo, na região do Alto de Ondina. O crime foi gravado por um popular e divulgado nas redes sociais. Na ocasião. Gabriel estava com o amigo Haziel, que também foi baleado e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado em estado grave.

Nas imagens é possível ver o momento em que o policial da 9º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), identificado como Marlon da Silva Oliveira, atira nos jovens que estão rendidos no chão. Gabriel Santos Costa, de 17 anos, morreu no local, enquanto Haziel Martins Costa, de 19, foi socorrido e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).