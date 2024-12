Batida entre carro e moto deixa dois feridos e trânsito travado

Trânsito ficou lento na avenida Tancredo Neves - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Um grave acidente, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 5, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, deixou duas pessoas feridas. Segundo informações da Transalvador, houve uma colisão entre uma moto e um carro na altura do Edifício Trade Center.

Ainda de acordo com o órgão, uma equipe da Polícia Militar, Civil e prepostos da Transalvador estão no local. Não há informações sobre a causa do acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas. Já há pontos de engarrafamento na região do Iguatemi, Alameda das Espatódeas e na avenida Tancredo Neves sentido Hospital Sarah.