Salvador pode ganhar novo bairro em área nobre

Alto do Itaigara, em Salvador - Foto: Reprodução | Google Maps

Salvador pode ganhar o seu 172º bairro em breve. O vereador André Fraga (PV) protocolou um projeto de lei que propõe a criação do bairro do Alto do Itaigara.

Leia também

>> Bike Tour Natalino: ação promove mobilidade sustentável em Salvador

>> Comunidade Legal é lançada em Salvador com foco em inovação na advocacia

Na justificativa da proposta, o edil argumenta que o Alto do Itaigara é uma comunidade atualmente integrada ao bairro do Itaigara e se “caracteriza por seu relativo isolamento em relação ao restante do bairro, devido à presença de um cinturão verde de encostas que a circunda, deixando apenas uma única via de acesso: a Rua Rubens Guelli”.

Além disso, ele destaca que a localidade é composta por 30 condomínios residenciais, totalizando aproximadamente 2.100 apartamentos e conta com grupos de moradores como o APITA (Amigos pelo Itaigara) e AMAI (Associação de Moradores do Alto do Itaigara).

No projeto, o vereador também cita a horta comunitária e duas feiras de hortifrutti, que, de acordo com o texto, reforçam “o senso de coletividade e sustentabilidade entre os moradores”.

Caso a proposta seja aprovada pela Câmara Municipal, o Alto do Itaigara se juntará ao Loteamento Aquarius, que se tornou bairro após proposição do vereador Orlando Palhinha (União Brasil). O decreto foi assinado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em janeiro deste ano.

Alto do Itaigara tem como característica uma grande área verde | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Parque urbano

Em outro projeto de lei, André Fraga propôs que transformar o Recanto São Francisco, localizado no Alto do Itaigara, em um parque municipal urbano.

Um dos motivos para apresentação do projeto de indicação ao prefeito Bruno Reis, segundo o edil, deve-se às características “residenciais e comerciais” do bairro, contudo, “apresenta carência de áreas públicas destinadas ao lazer e à prática de atividades físicas”.

O parlamentar ainda diz que o espaço tem potencial para se tornar um “ponto de encontro comunitário, promovendo a interação social, a saúde pública e a educação ambiental”, e deste modo, contribuiria para o fortalecimento do senso de comunidade e para o bem-estar dos cidadãos de Salvador.