Vereador quer transformar área de bairro de luxo em parque urbano Parlamentar diz que o local "carece de áreas públicas destinadas ao lazer" Por Gabriela Araújo 26/11/2024 - 17:19 h

Recanto São Francisco, no bairro do Alto do Itaigara - Foto: Reprodução | Google Street View

Cercado de áreas verdes, o Recanto São Francisco, localizado no Alto do Itaigara, em Salvador, pode se tornar um parque municipal urbano. Isso é o que propõe o vereador André Fraga (PV). Um dos motivos para apresentação do projeto de indicação ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), segundo o edil, deve-se às características “residenciais e comerciais” do bairro, contudo, “apresenta carência de áreas públicas destinadas ao lazer e à prática de atividades físicas”. O parlamentar ainda diz que o espaço tem potencial para se tornar um “ponto de encontro comunitário, promovendo a interação social, a saúde pública e a educação ambiental”, e deste modo, contribuiria para o fortalecimento do senso de comunidade e para o bem-estar dos cidadãos de Salvador. Leia mais >> “Muito importante nosso mandato continuar na Câmara”, diz André Fraga >> André Fraga surpreende nas urnas e diz que votação é fruto do trabalho Em defesa da proposta, o vereador ainda menciona o compromisso da capital baiana em atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). "Especialmente o ODS 11, que prevê a criação de cidades e comunidades sustentáveis, a implementação de um parque urbano nesse espaço reafirmaria o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento responsável e sustentável", argumenta. O projeto de indicação foi protocolado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) na última segunda-feira, 18.

