“Muito importante nosso mandato continuar na Câmara”, diz André Fraga

- Foto: Eduardo Dias/Ag. A TARDE

Engenheiro ambiental, doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação, o vereador André Fraga (PV) tem pautas muito bem definidas na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Entusiasta e defensor ferrenho de políticas públicas sustentáveis em diversos setores da sociedade, o parlamentar vai para seu segundo mandato na Casa Legislativa, reeleito com 14.128 votos, superando vereadores tradicionais do PT e PCdoB na Federação Brasil da Esperança.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Fraga analisou a votação expressiva que lhe concedeu um segundo mandato na Câmara e explicou a que atribui o sucesso nas urnas.

“Eu acho que o trabalho é a resposta. Não é apenas a pauta de sustentabilidade. O nosso trabalho é reconhecido e a gente trabalha por isso também, e mais de 60% dos nossos projetos são focados em pautas associadas à sustentabilidade, mas a gente não faz só isso. A gente tem uma pauta PCD muito forte, trabalhamos muito com a questão dos medicamentos à base de cannabis, pautas de saúde, educação e cultura. Tudo isso fazendo uma conexão com a pauta ambiental”, explicou o vereador.

Se for olhar números, nosso mandato, nos últimos três anos, foi o que mais apresentou projetos de lei. A gente se esforçou muito para ter muitos projetos aprovados e tivemos. Toda vez que tem uma possibilidade, a gente opta por projetos voltados à mobilidade ativa, à educação, que vão impactar efetivamente a vida das pessoas. Então, a forma como a gente se comunica nas redes, é um esforço grande para que seja um espaço de formação cidadã. Um trabalho muito forte no dia a dia, de toda equipe, e isso refletiu na votação, sem dúvidas

Considerando que Salvador é uma cidade de pautas plurais, André se destaca na Câmara Municipal como único vereador a levantar a bandeira da sustentabilidade e defesa do meio ambiente. O parlamentar contou como tem feito para disseminar cada vez mais a informação verde visando a conscientização das pessoas para a temática.

André Fraga foi reeleito com 14.128 votos, superando vereadores tradicionais do PT e PCdoB na Federação Brasil da Esperança. | Foto: Eduardo Dias/Ag. A TARDE

“Eu sou muito convidado para participar de eventos, palestras, com crianças, com jovens universitários, com idades e origens sociais diferentes. Então, é uma abordagem diferente para cada caso. Isso serve não apenas para essas palestras que eu faço, mas também como me comunico nas redes, como vou caminhar na cidade, abordar as pessoas, como reajo a abordagem das pessoas e de que maneira a gente reage às demandas que nos chegam. Há esse caráter pedagógico. Hoje é um debate que se vê na imprensa, nos lugares, todo mundo está falando de meio ambiente, de sustentabilidade e muitas vezes as pessoas não têm informação e formação para compreender de fato aquilo”, disse.

É uma coisa meio genérica e muito geral ainda. É uma busca para fazer o eleitor, o cidadão, entender e compreender mais sobre esses assuntos para alcançar cada vez mais essa cidadania. Hoje, em nosso mandato, contamos com uma rede de voluntários, que chamamos de embaixadores, com foco em capacitar, formar e mobilizar pessoas para que elas possam ser líderes para a sociedade sustentável

Carreira no Executivo

André foi secretário Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador (Secis), mas não pretende retornar para a pasta onde se destacou. Ele defende sua atuação na Câmara como ponto crucial de uma missão para impactar mais pessoas e dar força à causa.

“Quando eu fui secretário, eu não tinha nenhum vereador na Câmara que eu pudesse dizer: ‘Esse cara aqui está colado comigo’, para defender as pautas, me ajudar a convencer o prefeito na importância da agenda, dando visibilidade a agenda na Câmara, que é um ambiente político. Tenho muitos amigos lá, mas as pautas desses vereadores são outras. Não que eles não trabalhem, pelo contrário. Trabalham, mas são outras pautas. Hoje, eu na Câmara acho que cumpro uma missão importante de fazer isso, de estar associado a uma outra frente, outra trincheira para que a gente some forças”, afirmou Fraga, destacando a importância da atuação do atual secretário da Secis.

“Hoje o secretário Ivan da Secis, que é um quadro técnico e qualificado, pessoa que compreende a importância da agenda, sabe e tem experiência e começou a trabalhar na prefeitura quando eu era secretário, e defendo que ele continue. Ele continuando, e eu na Câmara, é muito mais importante do que eu voltar para a pasta e não ter a representação na Câmara fazendo esse bate bola. Vamos ter PDDU, plano de saneamento, plano de mudança do clima, projetos que vão ter de passar pela Câmara. Qual vereador, que não seja André Fraga, que vai ficar de olho nessas pautas, nessas agendas? Por isso acho que é muito importante o nosso mandato continuar na Câmara”, questionou.

Plantio de árvores e parques públicos



André Fraga falou ainda sobre o processo de plantio de árvores em Salvador, uma cidade “cinza” e com poucas áreas verdes disponíveis para lazer. O vereador destacou ações da prefeitura e de seu mandato para o plantio de árvores frutíferas e mais coqueiros na orla atlântica.

“A prefeitura planta árvores frutíferas. Inclusive quando eu fui secretário a gente lançou o programa Pomar Urbano, que era para esse plantio. Mas há uma diferença, pois não há como plantar árvores frutíferas em alguns lugares, mas sim em outros. Em praças e parques você pode, porque têm essa característica de receber espécies frutíferas, para consumo humano. Mas existem árvores que não são chamadas de frutíferas, mas que alimentam a fauna e que são importantes. Não são árvores de grande porte…então, eu advogo que possamos plantar árvores de pequeno porte que alimentam a fauna, como jabuticaba, acerola. Quanto mais árvores frutíferas, melhor, pois cria essa conexão do cidadão com as árvores”.

“Sobre os coqueiros, Salvador tem uma das orlas que são mais agressivas do ponto de vista de salinidade e vento. E essa condição afeta [as mudas] pois é uma região de transição, começa com a restinga, com uma vegetação rasteira, passa para a vegetação arbustiva, depois aquelas de pequeno porte e depois para mata atlântica. A gente ocupou a borda da cidade de uma forma que não permite que haja essa transição. Por outro lado, há a ausência de fornecedores de mudas adaptadas. Mudas que são criadas protegidas e depois colocadas em solo com vento e sal, ela não resiste. A segunda questão é que há também o desafio de manutenção dessas espécies. A prefeitura fez um projeto que estava na gaveta há algum tempo, que foi o viveiro de coqueiros, no Jardim de Alah, bem protegido e os coqueiros estão vingando. Essa é uma aposta de que eles vão crescer já adaptados àquele contexto de sal, vento e sol e serão transplantados para aquele contexto e resistirão mais. É um desafio muito grande e eu lembro que a gente conseguiu sucesso em alguns pontos, mas em outros tivemos muita dificuldade”.

Outro pauta defendida por André é a requalificação dos parques públicos da cidade, a exemplo dos Parques da Cidade, São Bartolomeu, Costa Azul, de Pituaçu e Abaeté. Os dois últimos com mais destaque pela busca de um olhar mais atencioso do poder público. O vereador fez sugestões para a melhor utilização desses espaços.

Para mim, esse é um dos temas de maior importância. Foi a tese de meu doutorado e a gente investigou como o acesso a parques e áreas verdes públicas urbanas proporcionam saúde humana. É uma política pública de saúde, não é só meio ambiente. Melhora a saúde mental, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, uma série de benefícios nesses parques, não apenas um local para se levar os filhos para passear. No contexto da mudança do clima, que as cidades estão ficando mais quentes e chovendo muito mais concentrado, os parques ajudam nesses dois contextos, deixando a cidade mais fresca, mais fria e captar, sendo uma cidade esponja, para recolher essa água das chuvas

"Sobre Pituaçu, Costa Azul e Abaeté, acho que precisam de um olhar mais atencioso, mas é falta de vontade política. Não há outra resposta. Eu sugiro que façam de alguma coisa, coloquem à frente desses espaços, pessoas que tenham carinho por esses espaços, que acreditem na importância deles. Pituaçu, por exemplo, tem gestão de mais de 20 anos, não há renovação. Há comunidades do entorno que precisam de regulamentação fundiária. O parque pode ser aproveitado não só como espaço de lazer, mas também como espaço de geração de renda. São parques abandonados, que já tiveram mais de um anúncio de reformas, mas que não vemos ser iniciados", disse o vereador.

Leis municipais e futuro na Câmara



Alguns projetos do vereador já viraram leis municipais, outros não, muitos tratam da utilização de espaços públicos como áreas de lazer, prática de esportes como o caso de espaços embaixo de viadutos, bem como a autoria da lei que determina a distribuição de medicamentos à base de cannabis em Salvador.

Esse último e de mais destaque, relacionado aos medicamentos, ainda está pendente de regulamentação pela prefeitura para que entre em efetividade e seja feita a distribuição. O vereador pontuou o que acredita estar faltando para que seja feita a regulamentação da lei.

Também vontade política. O prefeito sancionou. Quando o prefeito sanciona o projeto, ele passa a mensagem que ele concorda com aquilo. Agora, cabe à equipe Saúde algumas vezes, mas a coisa não anda, não caminha, fica no ‘reme reme’. Estamos aguardando a definição da nova gestão, quem fica, quem sai, para a gente dar carga nisso e dedicar esforço porque essa vai ser uma das prioridades do nosso segundo mandato, que essa lei seja regulamentada e implementada, pois as pessoas precisam ter retorno. Elas acreditaram na gente, depositaram esperança e muita gente precisa

“A gente acredita que, com a regulamentação, Salvador pode ser vanguarda nesse assunto, entrar na rota internacional de inovação na área de saúde. Só depende da Secretaria de Saúde. Se a coisa não andar, vou precisar tomar outros encaminhamentos, como por exemplo, pedir ajuda ao Ministério Público”, defendeu.

Mirando a 20ª legislatura, que se inicia em fevereiro de 2025, André Fraga revelou o que seus eleitores e simpatizantes podem esperar do seu mandato para os próximos quatro anos.

“Podem esperar um aprofundamento ainda maior do que a gente trabalha, seja na área de sustentabilidade e conectando isso a outros assuntos. A questão do clima é um elemento importante que vamos atuar nesse novo mandato, para entender os desafios das mudanças climáticas e para que eles possam ser vencidos. Outro tema que vamos nos dedicar muito é a primeira infância, eu tenho um filho de 1 ano e meio e tenho estudado muito sobre isso, sobre a importância das políticas públicas de saúde, educação, de assistência social na primeira infância, que são fundamentais para que a gente tenha jovens e adultos saudáveis, no ponto de vista físico e mental".

"Vamos nos dedicar ainda mais ao projeto de proibição do uso de celulares nas escolas, estamos tentando aprovar ainda neste ano. Intensificar ainda mais as questões dos PCDs, mobilidade ativa, cultura…agora com mais experiência. A primeira parte do nosso mandato foi dedicada à questão da pandemia e agora vamos ter mais tempo para essas pautas. Não que estejamos imunes a novas pandemias, anda mais pela forma como exploramos o planeta nos coloca em risco, mas esperamos que não venha, para que nos pŕoximos quatro anos sejam mais tranquilos e possamos nos dedicar mais a esses temas", finalizou o vereador.

O Portal A TARDE, através da editoria de política, inicia uma série de entrevistas com os vereadores de Salvador, trazendo seus pontos de vista sobre temas relevantes para a cidade e que estão em discussão na Câmara Municipal.