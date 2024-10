André Fraga surpreende nas urnas e diz que votação é fruto do trabalho

Vereador mais eleito da federação Brasil da Esperança - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

A eleição municipal disputada no último domingo, 6, consagrou o vereador André Fraga (PV), como o mais votado da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT e PCdoB. Reeleito com mais de 14 mil votos, o número surpreendeu devido a posição adotada pelo “verde”, que apesar de compor o partido de oposição na casa, ele integra a base do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Na primeira aparição à imprensa pós-eleição, o parlamentar falou sobre a expressiva votação que obteve nas urnas eletrônicas, considerado apenas como “fruto do trabalho” desenvolvido à frente da pauta ambiental nos últimos anos e evitou falar sobre a federação.

“Acho que a nossa votação reflete, em minha opinião, algumas coisas. A primeira é o resultado do trabalho. Nosso mandato foi o que mais apresentou projetos durante os últimos três anos, batalhamos pela aprovação de projetos importantes como acesso a canais de medicina, cultura oceânica, o encerramento da fornecimento de canudos, entre vários outros projetos de lei que foram aprovados”, disse ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 8.

E acrescentou: “Acho que a questão ambiental, a pessoa com deficiência, mães atípicas, reciclagem, questão dos oceanos, enfim, todas essas bandeiras que a gente defende, e aí o nosso mandato é o único que, de fato, faz essa defesa com clareza, com conhecimento”.

O parlamentar reeleito também classificou como um dos pontos cruciais para a sua boa votação no último fim de semana, o modelo adotado na sua campanha eleitoral, que segundo ele, resume-se aos votos de “opinião”.

“Foi uma campanha que foi dialogar com a cidade, apresentando propostas, ideias, sugestões, usando muito o digital. A gente não botou nenhum tipo de material na rua, não colamos cartaz em um lugar que não podia, não sujamos a cidade, não botamos adesivo. A gente não passou na televisão ou na rádio. Então, nossa campanha teve uma estratégia diferenciada. Acho que esses elementos compõem esse conjunto de votos que a gente recebeu”, concluiu.

Engenheiro ambiental, André Fraga foi reeleito para assumir o seu segundo mandato com 14.128 votos, superando o nome histórico do PT, a vereadora Marta Rodrigues. Ele toma posse para a nova legislatura no dia 1º de janeiro de 2025.