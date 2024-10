Após 12 anos, PP elege cinco vereadores em Salvador

Esta é a primeira vez, após 12 anos, que o partido elege um vereador na capital baiana - Foto: Valdemiro Lopes | CMS

O Partido Progressista (PP) foi um dos partidos que mais cresceu nas eleições municipais, que foram decididas na noite de domingo, 6, após a apuração das urnas eletrônicas feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A sigla, que em Salvador é comandada pelo ex-deputado federal Cacá Leão, saiu deste pleito com uma votação histórica para um candidato a vereador, consagrando o jornalista Jorge Araújo, o mais votado da cidade, com mais de 36 mil votos.

Esta é a primeira vez, após 12 anos, que o partido elege um vereador na capital baiana. Os últimos parlamentares eleitos pela sigla foram Palhinha, que à época era um dos quadros do partido, e Euvaldo Jorge. O dirigente partidário comemorou a marca conquistada pela sigla.

“Somos o segundo partido mais votado da cidade, com quase 140 mil votos, e elegemos cinco vereadores, o vereador mais votado Salvador, meu querido amigo Jorge Araújo, com mais de 36 mil votos. Então, acho que é um sentimento que às vezes faltam até palavras para expressar o quão importante é essa vitória para mim no dia de hoje”, afirmou.