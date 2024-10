“Salvador merece muito mais”, diz Bruno Reis após vitória

Bruno Reis foi reeleito com 78,68% - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Após registrar favoritismo de 78,68% dos votos e garantir sua reeleição em Salvador, o prefeito Bruno Reis disse que o trabalho realizado em sua gestão e em sua campanha “deu certo” e que está sentindo “muita alegria e felicidade”.

“Graças a Deus, tudo deu certo, essa é uma noite emocionante entre nós todos”, disse o prefeito.

Confira o vídeo da chegada do prefeito em Paripe:

Ainda segundo o gestor municipal, Salvador “merece muito mais” nesse segundo mandato. Mais cedo, Bruno Reis descartou qualquer outra candidatura nas próximas eleições. Segundo ele, o seu futuro político está entregue nas mãos do seu partido.



“Eu sou candidato a fazer de Salvador a melhor cidade do Brasil. Meu candidato a governador é ACM Neto e essa decisão cabe a ele”, afirmou o prefeito reeleito ao Grupo A TARDE, na noite deste domingo, 6, após o fechamento das urnas eletrônicas, no Wish Hotel, no Campo Grande.