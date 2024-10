Quanto ganha um vereador? Valor varia e pode superar R$ 23 mil na Bahia

Vereadores são responsáveis por fiscalizar o Executivo e legislar - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

As eleições municipais chegaram ao fim na noite de domingo, 6, quando os baianos conheceram os novos quadros de vereadores que assumirão a nova legislatura nas Câmaras Municipais.

Responsáveis por legislar e fiscalizar as ações do Executivo municipal, os parlamentares de sete municípios baianos recebem salários diferentes pelo trabalho executado nas casas legislativas.

Leia também:

>>>"Sabem que Lula está comigo", diz Boulos sobre eleitores em São Paulo

>>>Multas pagas pelo X são transferidas para conta bancária correta

>>>"O PP é da base de Jerônimo", garante Otto Alencar

Nesse sentido, o Portal A TARDE fez um levantamento com as cidades de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro, por meio do portal da transparência de cada município.

Saiba quanto recebe um vereador

Salvador: R$ 23.428,64;

Feira de Santana: R$ 18.991,69;

Lauro de Freitas: R$ 18.742,91;

Feira de Santana: R$ 18.991,69

Ilhéus: R$ 17.300,00;

Vitória da Conquista: R$ R$18.742,91;

Itabuna: R$ 15.109,14

Juazeiro: R$ 16.500

A Constituição Federal estabelece que o salário desse cargo deve ser definido pela própria Câmara Municipal de cada cidade. O cálculo do piso deve levar em conta a quantidade de habitantes do município e os ganhos dos deputados estaduais no Estado da cidade, segundo a legislação, que determina o mínimo e o máximo que um vereador pode receber.

Esse teto varia de 20% a 75% do salário do deputado, e o percentual aumenta de acordo com o número de habitantes. O piso é de 3% do valor pago a um deputado estadual. Já o valor máximo varia conforme o tamanho da população da cidade.