"O PP é da base de Jerônimo", garante Otto Alencar

Otto Alencar fala sobre cenário após eleições municipais - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE na manhã desta segunda-feira, 7, o senador Otto Alencar (PSD) afirmou que o PP já é considerado como parte integrante da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A fala do parlamentar se deu no contexto de uma análise do resultado eleitoral deste domingo, 6.

Leia mais

>> Jerônimo supera Rui e elege 309 prefeitos; PSD lidera ranking isolado

>> “Abaixo do previsto”, diz Otto sobre prefeitos eleitos do PSD na Bahia

>> Após derrota, Geraldo diz ter enfrentado favoritismo de Bruno Reis

Na avaliação de Otto, a vitória da base de Jerônimo foi histórica, algo nunca antes visto na Bahia. Para ele, se na conta oficial foram 309 prefeitos aliados eleitos, na prática seriam cerca de 350 gestores municipais ligados à gestão estadual, já que o PP, em seu nível estadual, apoia o governo.

“Os aliados do governo tiveram uma vitória contundente. Inclusive porque o PP é da base. Niltinho, Nelson Leal, todos são da base e a maioria dos prefeitos feitos pelo PP é ligada a esses deputados”, afirmou Otto.

Perguntado sobre o assunto pelo Portal A TARDE também na manhã desta segunda, o presidente do PP em Salvador, Cacá Leão, minimizou a fala de Otto Alencar. De acordo com ele, o partido segue oficialmente na oposição ao governo de Jerônimo.

“É claro que a bancada do PP na Alba [Assembleia Legislativa da Bahia] é da base do governo, mas isso é minoritário. Também sei que diversos prefeitos têm proximidade com a base governista. Mas a verdade é que o partido já tem questão fechada sobre ser oposição. O povo nos colocou nesse lugar de oposição e é nele que devemos ficar”, garantiu Cacá.