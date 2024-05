Salvador receberá I Fórum Soteropolitano de Cannabis Medicinal | A TARDE

Um remédio com o potencial de salvar vidas, mas que ainda é caro e alvo de preconceito. É para enfrentar essa realidade que Salvador recebe o I Fórum Soteropolitano de Cannabis Medicinal.

O evento vai ocorrer no dia 6 de maio, às 9h, no anfiteatro do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) da Universidade Federal da Bahia (Ufba). As inscrições são gratuitas.



Com o tema “Avanços científicos da Cannabis Medicinal e a transformação da vida dos pacientes”, o fórum vai ter debates com autoridades da área, como neuropediatria e neurologistas, além de relatos de familiares e pacientes que utilizam a cannabis medicinal para tratar síndromes raras, transtornos neurológicos, dentre outras condições.

O evento é organizado pelo vereador André Fraga (PV) com o apoio do Hupes, Associação Para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil (Cannab) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A mesa de abertura do evento vai ter a presença de Leandro Stelitano, fundador e presidente da Cannab; José Valber Lima Meneses, superintendente do Hupes; Silvino Gonçalves, paciente do Hupes; além do vereador André Fraga. Ele é o autor da Lei 9.663/2023, que autoriza a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de medicamentos à base de Cannabis.

A lei foi sancionada em março do ano passado pelo prefeito Bruno Reis (UB) e, logo após, foi criada uma comissão para elaborar as instruções técnicas referentes à nova legislação, que está em implementação.

“O fórum vai ser a oportunidade de médicos, pesquisadores e sociedade civil elaborarem ideias e estreitar as relações que sejam importantes para o tema. Diversos estudos apontam a eficácia da cannabis medicinal no tratamento de várias doenças. Precisamos usá-la a favor de quem precisa e o fórum vai fazer coro à causa”, disse Fraga.

O parlamentar também é autor do Projeto de Indicação (PIN) 246/2023, que pede uma disciplina sobre o sistema endocanabinoide na Faculdade de Medicina da Ufba (FMB-Ufba).

Confira a programação completa do evento:

09h - Abertura

Composição da Mesa de abertura:

André Moreira Fraga – Vereador de Salvador;

Leandro Stelitano – Fundador e presidente da Cannab;

José Valber Lima Meneses - Superintendente do Hupes;

Silvino Gonçalves - Representante dos pacientes do Hupes.

09h40: O sistema endocanabinóide e a interação da planta no corpo

Facilitador: Dr. Antonio de Souza Andrade Filho.

10h15: Estudos de caso sobre a eficiência da Cannabis Medicinal como ferramenta terapêutica

Facilitadores:

Dr. José Tadeu Tramontini Filho;

Dra. Maria Conceição Pinho Rocha;

Dra. Mariane Ventura.

11h20: Relatos reais do impacto do uso da Cannabis para fins medicinais

Relato 1: Denise Andrade | mãe de paciente

Relato 2: Rita Costa | paciente

11h50: Encerramento.