Bike Tour Natalino: ação promove mobilidade sustentável em Salvador

A capital baiana recebe no próximo sábado, 7, às 15h, a ação Bike Tour Natalino, um passeio ciclístico que combina esporte, sustentabilidade e solidariedade. O evento partirá do Bicicletário de Itapuã e terá um percurso de 15 km, de ida volta até a Boca do Rio. Poderarão participar pessoas de todas as idades, desde que crianças tenham mais de 8 anos, saibam pedalar e estejam acompanhadas por um responsável.

Com taxas de inscrição acessíveis, sendo R$ 19 para quem utilizar bicicleta própria e R$ 39 para aqueles que preferirem alugar bikes no bicicletário, os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (71) 99221-8116. Durante o trajeto, um carro de apoio e ciclistas experientes estarão disponíveis para dar suporte aos participantes, especialmente aos iniciantes.

Os participantes estão convidados a contribuir com a doação de brinquedos, nessa ação que une mobilidade sustentável e solidariedade natalina. Os itens arrecadados serão destinados à Associação Parceiros da Alegria.

“Temos uma ONG que já realiza esse trabalho de arrecadação e doação. Decidi combinar isso com o passeio ciclístico que promovemos, transformando-o em uma iniciativa solidária.

O objetivo é incentivar a mobilidade sustentável, promover a interação entre as pessoas e despertar o espírito de solidariedade”, explicou Edivan Cruz, gestor do Bicicletário de Itapuã e presidente da ONG há duas décadas.

