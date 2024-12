Correios mobilizam magia de Natal com a Carreata da Luz

- Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Papai Noel dos Correios, campanha que atende a cartas com pedidos de natal de milhões de crianças em situação de vulnerabilidade social, completa 35 anos, celebrados através da Carreata da Luz, liderada pelo Papai Noel. Iniciada ontem (4), a ação segue hoje e amanhã a partir das 18h30, para agradecer aos doadores e engajar novos a tirar do papel os inúmeros sonhos infantis, nessa corrente solidária que busca superar a meta de adoção de cartinhas deste ano.

Em 2023, pela primeira vez, 100% das 24 mil cartinhas enviadas pelas crianças na Bahia foram atendidas e, em 2024, o desafio é ainda maior: mais de 30 mil cartinhas já aguardam adoção. “É um ato de solidariedade muito grande e a gente agradece muito a participação da sociedade porque não faríamos essa ação tão grandiosa sozinhos”, destacou Evelyn Negrão, superintendente estadual dos Correios na Bahia. Ela explica que o objetivo é manter a marca histórica de 100% de atendimento.

“A carreata é uma forma de sensibilizar e convidar toda a sociedade a participar desta grande ação de solidariedade, tornando o Natal de milhares de crianças mais feliz”, afirmou.

A campanha Papai Noel dos Correios é voltada para crianças matriculadas em escolas públicas, creches e instituições parceiras, além de crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social. Os pedidos vão de brinquedos e material escolar até mensagens emocionantes, como empregos para os pais ou cadeiras de rodas para familiares.

Para André Luiz Dantas, gerente da agência Cidadela e intérprete do Papai Noel dos Correios, a carreata é um evento aguardado anualmente: “Eu fico o ano todo me preparando para o Natal, tanto que engordo e deixo a barba crescer de tamanho com entusiasmo e a vontade de ser um Noel o mais realista possível”, afirma. Ele também compartilha histórias emocionantes de sua jornada, como a de uma jovem que teve seu pedido atendido na infância e anos após receber sua boneca pelos Correios, o reencontrou para agradecer. “Fiquei muito emocionado e cada vez mais constato como é bom participar dessa magia”, disse.

A Carreata da Luz início o percurso hoje (05) na Praça João Martins, em Paripe, com destino final na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), passando pela Colina do Bonfim e o Largo da Ribeira. Amanhã a carreta sairá do edifício-sede dos Correios, na Praça da Inglaterra, e seguirá pelo Centro Histórico, Campo Grande e Farol da Barra, até a Praça do Imbuí. Em todos os dias, o Papai Noel dos Correios lidera o percurso, encantando crianças e adultos. Para participar da campanha de natal é preciso adotar uma cartinha, acessando o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br) ou visitando uma das principais agências dos Correios, depois é só comprar o presente e depositar nos pontos de entrega.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre.