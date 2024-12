Neoenergia e EC Bahia unem forças para transformar comunidades

O projeto socioeducativo Bora Bahêa Meu Bairro - Foto: Divulgação

Em meio aos desafios vividos em sua comunidade, Enzo Araújo, de 12 anos, encontrou no projeto socioeducativo Bora Bahêa Meu Bairro uma fonte de aprendizado e transformação. Animado com as atividades educativas, o jovem comemora as lições adquiridas, que vão desde o respeito aos mais velhos até as práticas sustentáveis, como reciclagem e consumo consciente de energia. “Isso ajuda a ter um mundo melhor”, celebra Enzo, que já aplica os ensinamentos na escola e em casa.

A parceria entre o grupo Neoenergia Coelba e o Esporte Clube Bahia SAF, que alia esporte e conscientização sobre o consumo de energia elétrica nas comunidades carentes de Salvador, é realizada por meio do projeto Bora Bahêa Meu Bairro. Com a expansão recente para novos bairros, o programa agora alcança seis comunidades, envolvendo cerca de 720 crianças. Além do desenvolvimento de atividades esportivas, os participantes aprendem sobre a utilização adequada e sustentável de energia elétrica e participam de atividades externas para o desenvolvimento de habilidades sociais.

De acordo com o supervisor de eficiência energética da Neoenergia, Daniel Sarmento, a parceria permite uma aproximação maior com as comunidades que são importantes para a empresa trabalhar o tema por meio do seu Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel.

“O projeto utiliza o futebol para criar a cultura da economia de energia em crianças e jovens de comunidades carentes de Salvador, público-alvo do nosso programa”, afirma. “Com esses jovens e crianças, podemos trabalhar ações lúdicas e educativas, pois acreditamos que eles ajudam a multiplicar esse conhecimento nas suas comunidades, nas suas residências. Eles aprendem como economizar energia, o que impacta diretamente na redução de custos com a energia e na qualidade de vida.”

Ele conta, ainda, que a programação do projeto inclui ações fora das comunidades, como visitas ao Museu da Energia, onde as crianças têm contato com os conceitos básicos e a história da energia elétrica.

Segundo Sarmento, além de atividades educativas, o projeto leva orientações e serviços diretamente às comunidades, incluindo ações integradas com parceiros como o Ministério Público, a Prefeitura de Salvador e o Senac, como ocorreu no último dia 23, no bairro de IAPI. “Disponibilizamos a unidade móvel educativa da Neoenergia e área com brinquedos para as famílias aproveitarem os diversos serviços enquanto as crianças se divertem e aprendem mais sobre economia de energia”.

A Neoenergia Coelba também busca viabilizar a instalação de sistemas solares para beneficiar as famílias do projeto, unindo desenvolvimento social e energia limpa. No primeiro projeto do tipo implantado esse ano pela Neoenergia, em parceria com a Prefeitura de Salvador, os painéis solares já beneficiam o Residencial Mane Dendê, no bairro da Ilha Amarela, gerando uma economia anual da ordem de R$ 180 mil para as 260 famílias da comunidade.

| Foto: Divulgação

Impacto social

Para o diretor de Operações e Relações Institucionais do Esporte Clube Bahia SAF, Vitor Ferraz, o projeto pode impactar a vida de crianças e adolescentes de diversas formas, tanto do ponto de vista da disciplina que o esporte traz quanto em questões como convívio em grupo, adversidades da disputa esportiva, consciência corporal para a saúde, concentração e compreensão da dinâmica das relações com colegas e lideranças.

“O impacto social também é relevante porque há uma necessidade das crianças de frequentarem a escola, de acompanhar a condição familiar”, observa Ferraz. São muitas as vertentes que impactam e os programas que surgem com os parceiros, como a Neoenergia, em relação a consciência sobre o uso da energia e a eficiência energética em si.”

Ele diz, ainda, que projeto Bora Bahêa Meu Bairro se alinha a um conceito amplo que o Bahia já vem trabalhando no seu Núcleo de Ações Afirmativas, considerando que o clube pode ir além do futebol, sendo um vetor de inclusão, de debates socialmente relevantes. “O clube vai a campo para devolver à sociedade o que a sociedade entregou ao Bahia”, reforça. “Faz parte da missão do clube impactar de forma relevante a vida da nossa comunidade.”

| Foto: Divulgação

Segundo Ferraz, o projeto já está em fase de conclusão da primeira etapa, que é a implementação de 11 campos distribuídos na cidade de Salvador. “Sem dúvida, vamos expandir nosso olhar com nossos parceiros, principalmente com a Neoenergia, no sentido de contemplar outras cidades do nosso estado”, afirma. “Alguns municípios já demonstraram interesse. Se pudermos fazer isso, será um passo importante para a consolidação do Bora Bahêa Meu Bairro.”

No Vale das Pedrinhas, o monitor do projeto, Renato Araújo, ressalta que as atividades vão além do aprendizado teórico e prático, impactando diretamente a rotina dos participantes. “O mais importante é levar isso para casa, com os pais e os familiares”, avalia. “O consumo de energia é saber usar os aparelhos de forma correta. É ser consciente de que o uso sustentável da energia é importante para todos, já que a consequência é um planeta melhor.”

Parceria leva energia solar aos bairros atendidos

| Foto: Divulgação

A Neoenergia Coelba também estuda a viabilidade para a instalação de painéis solares para beneficiar as famílias das comunidades contempladas pelo Bora Bahêa Meu Bairro. A iniciativa, segundo o supervisor de eficiência energética da Neoenergia, Daniel Sarmento, tem o objetivo de democratizar a utilização da energia solar fotovoltaica, a fim de gerar energia limpa e reduzir os custos das contas de energia para as famílias beneficiadas.

“Estamos realizando estudos para viabilizar a instalação dos sistemas solares em diferentes modelos, buscando a melhor solução para cada comunidade”, explica Sarmento. “Além da geração de energia, a parceria também inclui ações educativas para promover o uso consciente da energia elétrica.”

Ele conta que já foi realizado um projeto-piloto no bairro de Mané Dendê, onde 260 famílias já usufruem dos benefícios da energia solar. “Esse projeto serve como modelo para a expansão do programa para outras comunidades”, afirma o supervisor. “A iniciativa faz parte do compromisso da Neoenergia com o desenvolvimento social e a sustentabilidade.”