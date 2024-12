Comunidade Legal é lançada em Salvador com foco em inovação na advocacia

O encontro promete impulsionar novos negócios e fortalecer o cenário jurídico baiano - Foto: Acervo ACB / Divulgação

Na próxima sexta-feira, 6, Salvador será palco do lançamento da Comunidade Legal, um hub pioneiro que conecta advogados visionários com foco em empreendedorismo, gestão e inovação no mercado jurídico. O evento, que acontecerá na Associação Comercial da Bahia, no Comércio, reunirá nomes como Dra. Vivian Padilha, Dr. Mário Coelho e Dr. Paulo Cavalcanti, além de promover painéis sobre as principais tendências e desafios do setor.

Com uma programação rica e networking estratégico, o encontro promete impulsionar novos negócios e fortalecer o cenário jurídico baiano. O evento reflete o espírito de colaboração e desenvolvimento sustentável, valores centrais da Comunidade Legal.

Advogados interessados em participar devem se apressar, pois há poucas vagas remanescentes. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial da Comunidade (@comunidadelegal.adv).