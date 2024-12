Ônibus que circulam no Uruguai tem itinerário alterado; saiba detalhes

Estação de ônibus de Águas Claras, em Salvador (ilustração) - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Em virtude de uma obra realizada Embasa na região do bairro do Uruguai, em Salvador, os coletivos que trafegam pela Rua Direta do Uruguai tiveram seus trajetos alterados nesta quinta-feira, 5, de acordo com informações da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Leia mais:

>> Salvador pode ganhar novo bairro em área nobre

>> Bike Tour Natalino: ação promove mobilidade sustentável em Salvador



>> Comunidade Legal é lançada em Salvador com foco em inovação na advocacia

Por conta disso, os ônibus da linha 1342-01 Bonfim X Estação Pirajá Via Outlet Center, realizam o seguinte percurso: Ida: Resende da Costa, retorno no Largo de Roma, Ribeira... Volta: Regis Pacheco, Viaduto do Motorista e daí segue o itinerário normal.

Já os que operam na linha 0214 Massaranduba X Brt Hiper realizam o seguinte trajeto:

Ida: Regis Pacheco, Viaduto do Motorista e deste ponto segue itinerário o normal.

Volta: Resende da Costa, fazem o retorno no Largo de Roma, Caminho de Areia, Massaranduba.

Os coletivos da linha 1149 - Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Calçada Via Uruguai, realizam o desvio pelo Caminho de Areia.