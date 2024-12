Organizadores de ‘Batalha do Naipe’ são presos por exposição infantil

O evento ocorreu no domingo, dia 1º - Foto: Reprodução

Dois homens responsáveis pela realização da festa tipo ‘Batalha do Naipe’ foram presos nesta quinta-feira, 4, a pedido do Ministério Público do Estado da Bahia. O evento ocorreu no domingo, dia 1º, no município de Santa Luz, onde vídeos de crianças circularam nas redes sociais. Em um deles, um menino foi filmado dançando enquanto segurava o que parecia ser uma arma de fogo.

Outro vídeo também chamou atenção da web. Nesse, uma menina menor de idade aparece dançando em cima de um palco e fazendo gestos que lembram o ato de se depilar, enquanto tocava uma música de pagode.

Leia mais

>> Sete suspeitos de agredir torcedores do Vitória são presos

>> Homem é condenado a 13 anos de prisão por matar indígena na Bahia

>> Operação busca grupo envolvido nas mortes de integrantes do Malê Debalê



Segundo o promotor de Justiça Luciano Taques Ghignone, o evento envolveu a exposição pública e degradante de crianças e adolescentes executando coreografias de claro conteúdo sexual e apologia ao crime.

O promotor de Justiça também solicitou e a Justiça determinou a busca e apreensão nas residências dos responsáveis pelo evento. Para Luciano Taques, "não resta dúvidas de que várias foram as infrações penais praticadas, sendo cada criança ou adolescente vítima das práticas às quais foi exposta”.

A participação, afirma ele, "impactou negativamente o processo de desenvolvimento desses jovens, transmitindo-lhes referencias e reforçando padrões que são o exato oposto do que comanda o Estatuto da Criança e do Adolescente”. Um evento que teve consequências sociais “catastróficas”, complementou.

Assista vídeo: