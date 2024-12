Homem é condenado a 13 anos de prisão por matar indígena na Bahia

A defesa de Edivan informou que vai recorrer da decisão - Foto: Reprodução

Um homem foi condenado a 13 anos de prisão por matar o indígena tupinambá Adenilson Silva Nascimento, conhecido como Pinduca, de 55 anos. O crime aconteceu em maio de 2015, em Ilhéus, no sul da Bahia, na ocasião, ele ainda atirou na esposa da vítima, Zenaildes Menezes Ferreira.

O júri popular de Edivan Moreira da Silva começou na terça-feira, 3, e encerrou nesta quarta, 4. O julgamento contou com sete jurados, onde quatro votaram a favor da condenação e três contra. Edivan foi levado para o Presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, onde cumprirá a pena em regime fechado. A defesa de Edivan informou que vai recorrer da decisão.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por desavenças entre Edivan e Adenilson, em razão de disputas por terras.

Relembre o caso:

No dia do crime, Adenilson Silva voltava para casa a pé, com os três filhos e sua esposa, quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo. Seus dois filhos mais velhos correram e Zenaildes retornou para tentar levantar o marido, mas não conseguiu.

Ao se virar para tentar fugir, ainda com a filha no colo, a mulher foi atingida por um tiro na perna direita, o que a fez cair por cima da criança. Já no chão, Zenaildes foi baleada nas costas, que se fingiu de morta para escapar.

Zenaildes observou que três pessoas encapuzadas participaram da ação e reconheceu Edivan como uma delas.