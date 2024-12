Operação busca grupo envolvido nas mortes de integrantes do Malê Debalê

Ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 5 - Foto: Divulgação | PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5, a Operação Esganar, que busca desarticular um grupo envolvido em homicídios e tráfico de drogas na região de Arembepe, em Camaçari. As investigações apontaram o envolvimento do grupo no duplo homicídio dos irmãos Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, de 24, integrantes do bloco Malê Debalê.

De acordo com a Polícia, os alvos atuavam principalmente nos arredores da Aldeia Hippie e na localidade conhecida como Sangradouro. A operação tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.



O líder da facção criminosa está atualmente preso no sistema prisional de Cuiabá, Mato Grosso, após ser capturado em novembro de 2024, durante uma operação da Polícia Federal.

Relembre o caso:

Os irmãos Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, de 24, integrantes do bloco afro Malê Debalê, foram assassinados em um ataque a tiros enquanto passeavam em Arembepe, na região de Camaçari, em outubro deste ano. Gustavo morreu na cena do crime; já Daniel, não resistiu aos ferimentos ao ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe.

As investigações apontam que os jovens foram mortos por terem feito um sinal de referência a uma facção criminosa rival da que atua na localidade, o que teria motivado a ação.

Os dois mortos no ataque eram irmãos e percussionistas do grupo Malê Debalê. Eles integravam o projeto social Malezinho.