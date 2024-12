Com carros a partir de R$ 29 mil, feirão acontece em Salvador

Segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), o segmento deve atingir a marca de 15,5 milhões de unidades vendidas em 2024 - Foto: Divulgação/Assoveba

A partir desta sexta-feira, 6, até o próximo domingo, 8, acontece a última edição do feirão de veículos, Duelo de Seminovos de 2024, em Salvador. A iniciativa reunirá mais de 1.500 automóveis, com valores que variam entre R$29 mil e R$350 mil, além de oferecer condições exclusivas de pagamento.

A ação, promovida pela Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), será realizada no estacionamento do Assaí Atacadista, na Avenida Luís Viana Filho, na Paralela.

Os compradores também terão a oportunidade de negociar diretamente com os lojistas, além de poderem financiar com condições especiais oferecidas por um banco, como taxas a partir de 1,15% ao mês, zero de entrada, (a depender do perfil do cliente) e com a primeira parcela apenas para março de 2025, após o Carnaval.

Segundo Cleiton Ramos, diretor da agência Pé-Quente e responsável pela organização do evento, o feirão traz um impacto significativo na economia local, e movimenta cerca de R$500 mil por edição em transferências de propriedade.

Vagas de empregos temporários também são gerados e impulsionados nos setores de vendas de acessórios, serviços de despachantes e seguros. Cleiton Ramos também destaca como o setor de veículos usados e seminovos segue em crescimento.

De acordo com a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), o segmento deve atingir a marca de 15,5 milhões de unidades vendidas em 2024, e assim registrar um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior.