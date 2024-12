Feirão Limpa Nome da Serasa é prorrogado até 20 de dezembro

Feirão Limpa Nome do Serasa - Foto: Serasa Experian / Divulgação

O Feirão Limpa Nome, promovido pela Serasa em parceria com a Febraban, alcançou números históricos em novembro e foi prorrogado até 20 de dezembro. Mais de 5,7 milhões de dívidas foram quitadas por 3 milhões de consumidores em apenas 30 dias, superando em 36% os resultados da edição do ano passado.

Na última sexta-feira, 29, 458 mil dívidas foram negociadas em um único dia, marcando o maior volume diário da história do programa. Segundo Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, "A impressionante adesão dos consumidores brasileiros às ofertas especiais nos levou a relançar o evento, estendendo os mesmos benefícios por mais três semanas”.

Além dos descontos que chegam a 99%, a edição de 2024 ampliou os canais de negociação, incluindo um telefone gratuito para atendimento, disponível até 6 de dezembro.

Na Bahia, o mutirão oferece mais de 28,8 milhões de dívidas com condições especiais de pagamento. Em Salvador, são 11,5 milhões de ofertas, enquanto mais de 6,5 milhões de débitos podem ser quitados por valores abaixo de R$ 100.

Os segmentos com maior número de negociações incluem securitizadoras, bancos e financeiras, além de telecomunicações.

Os interessados podem aproveitar as condições exclusivas do Feirão Limpa Nome acessando o site serasalimpanome.com.br, utilizando o aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store, ou entrando em contato pelo telefone gratuito 0800 591 5161, que estará ativo até o dia 6 de dezembro de 2024. Além disso, é possível realizar negociações presencialmente nas agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil.



Com o 13º salário, a Serasa projeta que mais 2 milhões de dívidas sejam quitadas, consolidando o Feirão Limpa Nome como a maior ação de recuperação financeira do país.