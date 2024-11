Mais de 142 mil consumidores baianos renegociam dívidas

Reunião dos mutirões acontece em um momento de alta na inadimplência - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Mais de 142 mil consumidores na Bahia, com pendências junto a instituições financeiras, firmaram acordo de renegociação das dívidas por meio de um mutirão realizado conjuntamente entre a Serasa e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A ação, inédita, teve início no último dia 28 de outubro e segue até 29 deste mês. Em todo o País o número de acordos ultrapassa 2,4 milhões.

Os descontos oferecidos no Feirão Serasa Limpa Nome chegam a 99%, e tanto faz se para pagamento parcelado ou à vista. Além dos principais bancos, participam da campanha mais de mil empresas, incluindo concessionárias de água, luz, gás e telefonia, e redes varejistas. De acordo com o coordenador da Serasa, Thiago Ramos, com o pagamento da primeira parcela é baixada a negativação do CPF. Por meio do Pix, a baixa é instantânea.

A negociação pode ser feita online , diretamente com a instituição financeira credora em seus canais oficiais, ou pelos portais www.serasalimpanome.com.br, e consumidor.gov.br –, lembrando que, neste último, o consumidor precisa ter sua conta Prata ou Ouro. Há também o aplicativo Serasa.

Presencialmente, o atendimento acontece em todas as agências dos Correios do país, de forma gratuita; nos Procons participantes, e nas tendas do evento do Feirão Limpa Nome da Serasa.

Ainda de acordo com o coordenador do Serasa, a reunião dos mutirões acontece em um momento de alta na inadimplência, com aproximadamente 72,6 milhões de brasileiros em situação de endividamento. A medida, nessa reta final do ano, segundo ele, visa atacar o vilão das dívidas, que são os “produtos bancários”.

Décimo terceiro

“Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Então, é a aproveitar o recebimento do décimo terceiro, e organizar as contas para começar o ano novo com o nome limpo”, diz.

Lembrando que muito consumidor costuma repactuar a dívida em novembro, e “esquecer em janeiro, fevereiro”, devido ao pagamento de IPVA, IPTU, entre outras obrigações, Ramos destaca a importância do planejamento financeiro.

“Muitos acordos são quebrados poucos meses depois. Portanto, é essencial organizar bem, avaliar valor de parcela, somar os outros compromissos, fazer o dever de casa para não se perder depois”, fala ele, lembrando que as plataformas Serasa e Meu Bolso em Dia, da Febraban, são “fundamentais” para quem busca conteúdo, e conhecer mais sobre educação financeira.

Por meio da assessoria de imprensa, a Febraban acrescentou que “o compromisso dos bancos é ofertar condições especiais para a negociação de dívidas em atraso neste momento do mutirão. A mobilização nacional propicia ao consumidor planejar o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora”.

Consultor Econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze pontua que toda iniciativa no sentido de recuperação de dívida e desnegativar nome influencia positivamente a economia, e ajuda no consumo. “É sempre muito bacana esses movimentos de feirões, para que as famílias consigam se organizar. A gente sabe que o nível de educação financeira é muito baixo no Brasil, e o descontrole das dívidas é constante”.

“Mas, se a gente pega o nível de inadimplência da Fecomércio que tínhamos no ano passado em comparação com agora, esse índice já reduziu bastante”, ressalta Guilherme Dietze.

Planejadora financeira pessoal, Bárbara Pessoa acredita que a “popularização” do tema educação financeira deve contribuir para desmistificar o “tabu” que ainda significa “falar sobre dinheiro” no Brasil. “Existem projetos de inserir a disciplina na educação escolar. Somente dessa forma, colocando as crianças na roda, será possível mudar minimamente essa realidade. É preciso naturalizar a discussão, falar abertamente em todos os ambientes. Em casa, com a famílias, no trabalho, com os amigos”.