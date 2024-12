Influencer é alvo de 'cantada' racista: "Você seria um escravo caro"

Influencer narrou caso em vídeo publicado na web - Foto: Reprodução

O influenciador Douglas Ferreira de Paula, 33, foi até as redes sociais para denunciar um caso de racismo em uma boate de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em vídeo, ele contou que um homem se aproximou e falou sobre o sorriso dele, fazendo uma comparação com escravizados.

"Seu sorriso é lindo. Se fosse na época da escravidão, você seria um escravo (sic) caríssimo", disse ele no Instagram. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, 1. "Fui alvo de um ato racista que ainda ecoa em minha mente", escreveu na legenda do vídeo.

Após proferir as ofensas racistas, o homem foi até Douglas novamente, acompanhado de uma amiga. "Eu sou formado em História e, na época que eu estudava, eu aprendi na faculdade que os escravos que tinham os dentes mais bonitos eram os mais caros", disse o suspeito, tentando explicar que "seria um elogio".

Quando o homem estava indo embora da boate, a polícia foi acionada, com a tentativa de que acontecesse uma prisão em flagrante.

"A polícia chegou e, ao contar a história, ele e a amiga mentiram, falaram que não disseram aquilo, mas eu tinha seis testemunhos ali", contou Douglas em vídeo.

Ao ver o homem mentir, o influenciador fez xingamentos contra o que ele chamou de "bando de branco". O policial, então, falou que ele poderia ser acusado de injúria racial. "Eu, que tinha acabado de sofrer uma situação de racismo, poderia ser acusado por racismo reverso", afirmou.