Nina Santos revela racismo na internet

Nina Santos - Foto: Renato Rios / Divulgação

O avanço dos discursos racistas, mediante monitoramento do perfil de 26 celebridades negras na internet, é um dos resultados da pesquisa a serem apresentados pela professora Nina Santos, hoje, às 11 horas, no Festival Afrofuturismo Ano VI, envolvendo diversidade, tecnologia e inovação da América Latina.

No encontro, programado para a “Casa Vale do Dendê”, Nina Santos vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Observatório do Racismo, gerido pela qualificada equipe de pesquisadoras da empresa Aláfia Lab, criada pela professora e outros dois sócios para estudar o impacto das mídias digitais nos padrões de sociabilidade.

Doutora pela Université Panthéon-Assas, de Paris, e jornalista pela Universidade Federal da Bahia, a professora de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas terá como um dos casos de estudo o do jogador Vinicius Jr., atacado e defendido, em contexto crescente de conflitos entre racistas e antirracistas.

Uma das contribuições da pesquisa é a identificação de estratégias utilizadas nas postagens de conteúdo racista, produzindo assim conhecimento confiável, não apenas necessário como decisivo para a aprovação de políticas públicas visando meios de favorecer um melhor convívio entre pessoas de todas as “raças”.

- São quatro as formas utilizadas por racistas nas redes: desumanizar, associando a pessoa a macaco, gorila, banana; desqualificar, atacando a dignidade; invisibilizar, ignorando algum aspecto importante o contexto; e desinformar, por meio de mentiras”, afirmou a professora Nina Santos.

Um outro estudo a ser apresentado no “Afrofuturismo” tem como tema o desempenho nas redes sociais das candidatas pretas nas eleições mais recentes.

“É impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação [das redes sociais] funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência”

Alexandre de Moraes, ministro do STF, sobre responsabilidade das redes nos conteúdos publicados

PSA na Vila Laura

O movimento "Novembro Azul", voltado para conscientizar sobre a importância de verificar as condições atuais da próstata, termina amanhã, portanto, uma das últimas atividades da campanha mensal está programada para hoje, no bairro da Vila Laura, onde será oferecido exame de PSA gratuito. A avaliação, destinada a homens de 45 anos ou mais, vai do período de 9 às 13 horas, na rua Lalita Costa, número 390. A mobilização de médicos urologistas e especialistas em próstata, chamada “Novembro Azul na Vila”, adaptando a denominação geral ao bairro, oferece também consultas gratuitas, além de exames de coração, os eletrocardiogramas.