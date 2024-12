Feirão Limpa Nome: negociação pode ser feita até sexta nos Correios

Descontos podem chegar a 99% - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A última ação nacional de negociação de dívidas do ano, o Feirão Serasa Limpa Nome, segue até esta sexta-feira, 29. O atendimento presencial pode ser feito em agências dos Correios de todo o País. Nos guichês, os interessados podem fechar os acordos e imprimir os boletos de quitação, sem qualquer custo adicional.

Os interessados em entrar no ano de 2025 com as finanças ajustadas contam com descontos que podem chegar até 99%.

Desde o início da campanha, no dia 4, mais de 90 mil atendimentos foram realizados nas mais de 10 mil agências dos Correios. Os Estados que tiveram maior procura pelo serviço foram Bahia, São Paulo e Paraná.

Com oferta de mais de 1.000 empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros segmentos, a iniciativa oferece, pela primeira vez, a opção de consolidar todas as dívidas em uma única forma de pagamento.