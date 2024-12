13º salário pode ajudar a conquistar a casa própria; saiba como

Ao todo, 13 construtoras estarão presentes - Foto: SHIRLEY STOLZE

Entre os dias 4 e 8 de dezembro, Salvador sediará a 4ª edição do Feirão IMOB da Casa Própria, na loja Ferreira Costa dos Barris. O evento promete oportunidades imperdíveis para quem deseja sair do aluguel e investir na casa própria, com mais de 3 mil imóveis disponíveis para compra. Os descontos podem chegar a até R$ 55 mil, além de vantagens como isenção de ITIV e taxas.

Uma novidade desta edição é a presença de um caminhão da CAIXA Econômica Federal, que funcionará como uma agência móvel no local. Isso permitirá que os interessados resolvam pendências financeiras e aprovem financiamentos na hora.

“O principal diferencial dessa edição é a participação da CAIXA endossando o evento. Além disso, nós estamos em uma localização excepcional, na Ferreira Costa dos Barris, com estacionamento gratuito, em um ambiente climatizado, aconchegante e com total segurança”, afirma Nane Brandão, uma das idealizadoras do evento.

O feirão contará com imóveis de diferentes tamanhos, fases de construção e valores. Entre os destaques estão o “Lagoa do Abaeté”, um imóvel econômico de dois quartos, localizado em Areia Branca, e o “La Mar Jaguaribe”, que oferece unidades de três suítes, com opções de 115 m² e 132 m².

Ao todo, 13 construtoras estarão presentes: Concreta, Tenda, MRV, Direcional, Gráfico, Sertenge, Kubo, Moura Dubeux, Pejota, 3I, Stanza, Barbosa Tinel e LSN, garantindo um catálogo variado que vai de empreendimentos econômicos a médio e alto padrão.

“O público pode esperar uma equipe altamente capacitada. A IMOB é uma empresa multimarcas e teremos a presença de empreendimentos de econômico a médio e alto padrão. Com incorporadoras de todos os segmentos presentes, a ideia é oferecer um leque grande de opções para o cliente que vá ao evento. E fora isso, ele pode encontrar lá, sim, ofertas que serão oferecidas apenas durante o feirão”, destaca Nane.