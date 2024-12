Após suspensão, Plano Inclinado Gonçalves tem funcionamento retomado

Plano Inclinado segue com tarifa gratuita até o fim das obras no Elevador Lacerda - Foto: Divulgação / Secom

O serviço do Plano Inclinado Gonçalves foi retomado, na manhã desta segunda-feira 25, após suspensão devido ao mau tempo que atinge a capital baiana. Segundo informações da Secretaria de Mobilidade (Semob), técnicos estiveram no local avaliando as condições do transporte e o serviço foi retomado por volta das 11h30.

O Gonçalves segue com tarifa gratuita até o fim das obras no Elevador Lacerda e opera de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h15, aos sábados, das 7h às 18h15 e aos domingos, das 9h às 15h.