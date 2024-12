Passageiro registra água invadindo Estação da Lapa; assista vídeo

Água cai do teto do terminal de ônibus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Estação Lapa ficou alagada após as fortes chuvas que cairam na manhã desta segunda-feira, 25, em Salvador. Em um vídeo registrado por um passageiro, enviado ao Portal Massa!, é possível ver a água jorrando no teto do terminal de ônibus e caindo no ponto onde as pessoas deveriam aguardar o transporte.

Vale lembrar que a previsão de chuva segue até a próxima quarta-feira, 27, e diversos eventos já foram cancelados na capital baiana por causa do aguaceiro.

