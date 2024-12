Salvador segue com chuvas fortes nesta segunda; veja bairros mais atingidos

Chuva segue forte durante toda a manhã - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

A capital baiana segue com fortes chuvas na manhã desta segunda-feira, 25. As chuvas que voltaram a cair na capital baiana durante a madrugada, devem seguir ao longo do dia. A temperatura varia entre 24°C e 28°C, com alta umidade, trovoadas e ventos moderados a fortes.

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), nas últimas 12h, os bairros que mais foram atingidos pela chuva foram, Barra, Brotas, Barris, Pau Miúdo, Campinas de Brotas, Retiro, Uruguai, Luiz Anselmo, Caixa dÁgua e Barbalho. Nas últimas 24h, acumulado ultrapassou 40 mm em bairros da capital baiana.

Segundo o Climatempo, a chuva segue forte durante toda a manhã com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

Confira abaixo os bairros com maiores volumes de chuva: