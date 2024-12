Codesal alerta: chuva deve continuar em Salvador

Sosthenes Macedo orienta a população e alerta para mais chuva nos próximos dias - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

O Diretor Geral da Companhia de Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, alerta para a tendência de mais chuva nos próximos dias e orienta a população das áreas de risco para deixarem os locais ameaçados e acionar o órgão o mais rápido possível pelo telefone 199.

Segundo Sosthenes, as maiores precipitações aconteceram na madrugada desde domingo, 24, sobretudo no Subúrbio Ferroviário. Os bairros mais atingidos foram Valéria, Fazenda Coutos e Periperi, com volume em torno de 60 mm de chuva. A média histórica para todo o mês de novembro é de 108 mm.

Confira abaixo os bairros com maiores volumes de chuva:

| Foto: Reprodução

O diretor da Defesa Civil afirmou que, do colume registrado, cerca de 46 mm foram registrados em apenas 30 minutos. A Codesal recebeu mais de 70 solicitações ao longo do dia, incluindo deslizamentos de terra e ameaças de desabamentos. As equipes do órgão estão em campo e a previsão é que a chuva continue.