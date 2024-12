Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

O serviço operou normalmente das 5h às 8h até ser suspenso - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

Devido ao mau tempo, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) recomendou a suspensão das operações de Travessia nos terminais de Salvador e Mar Grande, nesta segunda-feira, 25. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço operou normalmente das 5h às 8h, a cada meia hora nos terminais, até ser suspenso.

Ainda por conta do mau tempo, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera nesta segunda-feira, 25, com conexão em Itaparica. Já as escunas de turismo estão com operações suspensas.

Conexão em Itaparica

Operando com conexão em Itaparica, os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo saem do Terminal Náutico da Bahia, atracam no Terminal de Itaparica, onde os passageiros desembarcam e seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas até o Morro.

Com conexão o tempo da viagem fica em 3h e 20m, ou, uma hora a mais em relação à viagem direta. Os horários da Travessia Salvador-Morro de São Paulo, hoje: Saindo de Salvador e 9h, 10h30 e 14h30. Saindo de Morro de São Paulo: 11h30, 14h e 15h.