Chuva forte causa desabamento de muro na Pituba, em Salvador

Devido às fortes chuvas, um muro desabou nesta segunda-feira, 25, no bairro da Pituba, em Salvador, após um deslizamento de terra em uma obra do Governo do Estado. O incidente derrubou parte da estrutura de um prédio.

Cerca de 10 moradores ficaram impossibilitados de retirar seus carros do local devido ao risco de novos deslizamentos. De acordo com informações da Tv Bahia, não houveram feridos.

Segundo a reportagem, moradores do prédio informaram que já haviam denunciado os transtornos causados pela obra e que os responsáveis foram notificados há cerca de um mês.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para a continuidade de chuvas moderadas a fortes na cidade, com risco de alagamentos e mais deslizamentos de terra. Temperatura na capital baiana varia entre 24°C e 28°C