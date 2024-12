Após 14 dias, ônibus voltam a circular em Cajazeiras 11

O serviço foi suspenso na última segunda-feira, 11 - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

O atendimento do transporte público foi retomado no Loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras 11, na manhã desta segunda-feira, 25. O serviço foi suspenso na última segunda-feira, 11, após registro de deslizamento de terra.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria no local e a via foi liberada para o tráfego de coletivos. Agentes da Semob e prepostos da Integra acompanham o retorno do serviço.