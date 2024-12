Chuvas provocam cancelamentos de eventos em Salvador

Eventos foram cancelados para evitar transtornos - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Devido a intensa chuva que atinge Salvador nos últimos dias, diversos eventos programados na cidade da Região Metropolitana, foram cancelados. Entre as atividades suspensas está a manifestação dos trabalhadores da construção, prevista para esta segunda-feira, 25. O ato foi adiado devido às condições adversas, prezando pela segurança.

A Pracatum também cancelou o almoço de lançamento do Candyall e Tal, que aconteceria hoje no Candeal. O evento, tradicionalmente marcado pelo feijão do Kabaça servido na praça, foi inviabilizado pela previsão de mais chuvas intensas. No entanto, o festival segue confirmado para os dias 7 e 8 de dezembro.

Já a gravação do DVD comemorativo de 25 anos do Pagod’art, programada para terça-feira, 26, na praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, também foi cancelada. A organização ainda não anunciou nova data para o evento.

O Samba Salvador, realizado no último sábado, 23, foi outro evento prejudicado. A forte chuva interrompeu o evento no meio da programação, e artistas como Belo e Tony Salles não conseguiram se apresentar.