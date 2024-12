Após fortes chuvas, Plano Inclinado Gonçalves suspende operação

Técnicos da pasta avaliam as condições do ascensor - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O Plano Inclinado Gonçalves está com a operação suspensa nesta segunda-feira, 25, devido às chuvas que caíram em Salvador. Segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), técnicos da pasta avaliam as condições do ascensor.

Ainda segundo a Semob, o ascensor deve voltar a funcionar após a conclusão da análise das condições do equipamento.

A capital baiana segue com fortes chuvas na manhã desta segunda-feira, 25. As chuvas que voltaram a cair na capital baiana durante a madrugada, devem seguir ao longo do dia. A temperatura varia entre 24°C e 28°C, com alta umidade, trovoadas e ventos moderados a fortes.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para a continuidade de chuvas moderadas a fortes na cidade, com risco de alagamentos e mais deslizamentos de terra.