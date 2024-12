Salvador registra pontos de alagamento durante chuva; veja previsão

Localidades como Calçada, Sete Portas e San Martin sofreram com os alagamentos que paralisaram o tráfego e causaram prejuízos materiais - Foto: Reprodução / TST

A chegada de uma frente fria à Bahia, que começou a impactar o estado na última sexta-feira, 22, causou intensas chuvas que continuam a afetar a capital baiana. Durante todo o final de semana e até esta segunda-feira, 25, diversos pontos da cidade enfrentaram alagamentos e danos em infraestruturas, trazendo dificuldades para os moradores e comerciantes.

Localidades como Calçada, Sete Portas e San Martin sofreram com os alagamentos que paralisaram o tráfego e causaram prejuízos materiais. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade da situação, com ruas como a Avenida San Martin completamente alagadas, dificultando a circulação de veículos e o funcionamento de estabelecimentos comerciais.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), a atuação da frente fria causou chuvas intensas, com acumulados que ultrapassaram os 110mm em 48 horas em algumas áreas da cidade. Na Barra – Vila Naval, por exemplo, o volume de chuva registrado foi de 110,6mm, superando a média histórica esperada para o mês de novembro, que é de 108,2mm. Outros locais, como Brotas e o Bairro da Paz, também apresentaram volumes elevados de precipitação, com registros de 106,4mm e 48,2mm, respectivamente.

Nas últimas 6 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em locais como Brotas (63,2mm), Barra – Vila Naval (59,4mm), Bairro da Paz (48,2mm) e Engenho Velho de Brotas (47,6mm). Esses dados foram atualizados até as 11h50 da manhã desta segunda-feira.

A previsão para Salvador nesta segunda-feira, 25, é de céu nublado com chuvas moderadas a qualquer hora do dia. Para os próximos dias, o cenário deve continuar com chuvas moderadas, podendo ocorrer a qualquer momento. Já na quinta-feira, 28, a previsão aponta para céu parcialmente nublado e chuvas fracas e isoladas.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também registrou um incidente de desabamento de uma laje em um imóvel irregular localizado na Rua Nelson Lacerda, em Nova Brasília (Estrada Velha do Aeroporto). Uma adolescente de 14 anos estava no local no momento do desabamento, mas felizmente foi retirada pelos moradores antes que ocorressem maiores danos. O Corpo de Bombeiros prestou apoio, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi acionada para demolir a parte restante do imóvel.