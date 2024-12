Boicote ao Carrefour: frigoríficos interrompem fornecimento de carne

Frigoríficos exigem uma retratação por parte da varejista - Foto: Reprodução

Na última quarta-feira, 20, o CEO do Carrefour, o francês Alexandre Bompard, anunciou em suas redes sociais que a rede varejista deixará de adquirir carnes do Mercosul - bloco que inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A declaração gerou forte repercussão no Brasil.

Em comunicado direcionado ao sindicato agrícola francês, Bompard explicou que a decisão foi tomada em solidariedade aos agricultores franceses, que protestam contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

“Em toda a França, ouvimos a confusão e a raiva dos agricultores em relação ao projeto de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e ao risco de transbordar no mercado francês de uma produção de carne que não respeita suas exigências e padrões. É fazendo um bloqueio que podemos tranquilizar os produtores franceses. No Carrefour, estamos prontos para isso”.

Boicotes ao Carrefour

Desde a quinta-feira, 21, grandes empresas do setor, como JBS, Minerva Foods e Masterboi, interromperam o fornecimento de carnes ao Carrefour. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, os frigoríficos exigem uma retratação por parte da varejista para retomar os negócios.

A Fhoresp (Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo), que representa cerca de 500 empresas, recomendou a suspensão das compras na rede em "repúdio" à decisão tomada na França.