Mulher tem moto assaltada em rua de Itapuã, em Salvador; assista vídeo

Um vídeo de segurança flagrou o momento em que uma motociclista tem sua moto roubada. O caso aconteceu na manhã de domingo, 24, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Nas imagens, é possível dois homens abordando a vítima e depois evadindo do local. Segundo a Polícia Civil, o proprietário do veículo registrou a ocorrência do roubo na DRFRV. Conforme a comunicante, ela foi abordada por dois homens armados que anunciaram o assalto e subtraíram a sua motocicleta. O crime ocorreu na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, em Itapuã.

A unidade especializada está apurando o caso. Diligências estão sendo realizadas com o objetivo de recuperar a moto, identificar e localizar os autores.

