Chuva intensa causa estragos em Santa Catarina

Alagamentos, enxurradas ou risco de deslizamentos, foram registrados em vários municípios - Foto: Coredec/Joinville

Ao menos 15 municípios de Santa Catarina registraram ocorrências como alagamentos, enxurradas ou risco de deslizamentos, após a chuva que atingiu o estado neste sábado, 7, conforme informou o último balanço divulgado pela Defesa Civil, às 16h. Araquari, no norte de SC, decretou emergência em função das chuvas.

Leia também

>> Devido às chuvas, abertura oficial do Natal de Salvador é adiada

>> Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

De acordo com a Defesa Civil, a região mais atingida é o norte do estado, onde a maior cidade catarinense, Joinville, registrou alagamentos desde a manhã de hoje. Os alagamentos em várias ruas do município puderam ser vistos do alto e causaram a interrupção do transporte coletivo durante a manhã, mas o serviço foi retomado no início da tarde.

Nas primeiras horas da manhã, o município de Bom Retiro registrou danos significativos, com 50 residências afetadas e cerca de 200 pessoas impactadas pelas enxurradas, embora não haja registro de vítimas. O município de Joinville também registrou enxurrada , muitos bairros ficaram alagados, nas últimas 12 horas foram registrados 120 mm, em toda região.



A instabilidade meteorológica é provocada por uma frente fria semi-estacionária, que mantém a previsão de chuvas intensas até segunda-feira, 9, com riscos elevados para deslizamentos e alagamentos em diversas áreas.