Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

As temperaturas permanecerão elevadas - Foto: Xando Pereira/AG A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou a previsão do tempo para o fim de semana na capital baiana. De acordo com o órgão, os próximos dias serão marcados por chuvas fracas, apesar do calor característico da cidade nesta época do ano.

No sábado, 7, o céu deverá variar entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas leves a qualquer momento do dia. Já no domingo, 8, o cenário será semelhante, com o céu parcialmente nublado e chuvas de baixa intensidade ao longo do dia.

As temperaturas permanecerão elevadas, oscilando entre 23 °C, durante a madrugada, e 33 °C, nas horas mais quentes.

A Codesal reforça que mantém plantão 24 horas durante todos os dias da semana, monitorando condições meteorológicas e atendendo a chamados da população.