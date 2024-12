Polícia desarticula braço de organização criminosa na Bahia

- Foto: Divulgação / Ascom-PC

Cinco suspeitos de integrarem um organização criminosa fora presos entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024, por meio da Operação Ponto de Controle, deflagrada pela Polícia Civil, através do Departamento Especializado de Investigações Criminais - DEIC.

A operação tem o objetivo de desarticular um núcleo ligado a uma organização criminosa com atuação nos estados da Bahia e São Paulo. As ações, realizadas em Salvador, Feira de Santana, Dias D’Ávila e na capital paulista, resultaram no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e na prisão de cinco suspeitos.

No dia 4 de dezembro, dois investigados foram presos no Aeroporto de Salvador enquanto tentavam fugir para São Paulo após tomarem conhecimento da operação. No dia seguinte, mais três suspeitos foram detidos: um identificado como fornecedor de armas para o grupo e outros dois flagrados com grande quantidade de drogas em suas residências.

Entre os alvos da operação está o líder da facção criminosa na Bahia, responsável pela logística de transporte e distribuição de drogas de São Paulo para o estado. O acusado possui um extenso histórico na organização e já integrou o "Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), sendo removido em 2021 após ser preso.

Solto em 2023 por decisão judicial, ele passou a coordenar as operações do grupo em São Paulo, onde levava uma vida de luxo, residindo em um apartamento de cobertura, adquirindo veículos de alto padrão, como uma BMW X6, e frequentando resorts exclusivos.



Nesta sexta-feira, 6, um mandado de busca foi cumprido em um dos apartamentos do líder em São Paulo, onde ele e sua noiva residiam. Apesar de não terem sido localizados, as equipes, com apoio do Corpo de Bombeiros, precisaram serrar a porta blindada do imóvel para realizar as diligências.

A operação segue em andamento, com a busca pelos foragidos e a execução de outros mandados. As ações contaram com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e de diversas unidades especializadas, como a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana e o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) de São Paulo.