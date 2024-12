Idosa de 67 anos é executada a tiros dentro de casa em Salvador

- Foto: Divulgação

Uma idosa de 67 anos foi morta a tiros dentro de sua casa, no bairro de Pau Miúdo, em Salvador. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 5, na rua Eufrasina Miranda, comunidade conhecida como Sertanejo. A vítima foi identificada como Maria Lúcia Gentil Santos.

De acordo com as informações iniciais, o crime foi cometido por dois homens que chegaram e uma motocicleta. Eles entraram na varanda do imóvel e efetuaram os disparos da janela. Maria Lúcia morreu ainda no local.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda resposta.

Já a Polícia Militar informou que "Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados, na noite de quinta-feira (5), em razão de uma mulher morta por disparo de arma de fogo no interior de um imóvel situado na Rua Eufrasina Miranda, em Pau Miúdo. Ao chegarem, os militares constataram o fato e acionaram o DPT. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil".