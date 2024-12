Advogado acusa diretor de presídio na BA de agressão; Seap nega

- Foto: Divulgação

A Ordem de Advogados do Brasil (OAB-BA) - Subseção Feira de Santana pediu o afastamento do diretor do presídio de Feira de Santana José Freitas Júnior, por abuso de autoridade. Segundo a entidade, o servidor teria dado "um tapa no celular do advogado Jan Clay Alves". A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) negou a acusação e salientou que o advogado estava em "conduta proibida" e que "desrespeitou o diretor da Unidade".

O caso aconteceu na última quarta-feira, 4. De acordo com a OAB, na hora da suposta agressão, o advogado se encontrava na área administrativa do presídio, na qual é permitido o uso do celular. O momento foi registrado em um vídeo que circula amplamente na internet.

Porém, a Seap informou que o advogado "chegou ao Conjunto Penal de Feira de Santana fazendo uso do celular em uma área restrita. Ao ser orientado sobre a conduta proibida, o advogado desrespeitou o diretor da Unidade e insistiu na ação".

Além disso, a pasta salientou que "vídeo que circula nas redes sociais está fragmentado e não reflete todas as circunstâncias do fato ocorrido, deixando margem para acusações e interpretações distorcidas".

A OAB protocolou uma representação administrativa na Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), denunciando o caso. A entidade também entrou com representação no Ministério Público da Bahia (MP-BA), solicitando medidas no âmbito criminal.