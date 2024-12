Operação é deflagrada no Conjunto Penal de Paulo Afonso

28 celas foram revistadas - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 18, foi deflagrada uma megaoperação no Conjunto Penal de Paulo Afonso. A operação dá continuidade a Operação Aláfia, que tem como objetivo a redução de crimes violentos na região por meio de revistas e bloqueio de comunicação dos internos.

No primeiro dia, foram realizadas buscas em 28 celas com cerca de 300 presos com o objetivo de impedir a entrada de materiais ilícitos e eletrônicos, eliminando qualquer possibilidade de comunicação e articulação dos internos com criminosos do lado de fora da unidade penal.

Leia mais

>> Advogado é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Bahia

>> Falso taxista é preso suspeito de tráfico de drogas no oeste da Bahia



As ações fazem parte da operação realizada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Os procedimentos realizados pelos policiais penais visam o cumprimento das normas de segurança carcerária e a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CLVL’s), na região.

| Foto: Divulgação

Além das equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) e policiais penais ordinários, a turma que está participando do 2º Curso de Operações Prisionais Especializadas (Cope-BA) da Seap, acompanhada de instrutores do Geop e da Polícia Militar, também estão atuando na intervenção, como parte prática da capacitação que está em fase conclusiva.

A Operação Aláfia em Paulo Afonso é integrada também pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). A primeira ação da operação foi realizada na unidade prisional de Jequié, no início deste mês.