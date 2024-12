Advogado é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Bahia

Marcílio Márcio Amorim Gonçalves foi deixado às margens de um rio - Foto: Reprodução

Um advogado de 57 anos foi encontrado morto no sábado, 16, na zona rural de Juazeiro, cidade no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o corpo tinha sinais de violência.

A vítima, identificada como Marcílio Márcio Amorim Gonçalves, foi deixada às margens de um rio no distrito de Itamotinga, com pés e mãos amarrados. O corpo tinha ainda perfurações de tiros e foi coberto por um carrinho de mão.

De acordo com a polícia, câmeras que monitoravam o local, além de celulares e um notebook que pertenciam ao advogado, foram levadas pelos criminosos.

O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro e é acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em nota, a instituição se solidarizou com a família da vítima e informou que vai pedir celeridade por parte da polícia para apurar o crime. A OAB também se prontificou a investigar para saber se o crime tem ligação com o exercício da advocacia.

"A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Juazeiro-BA, manifesta profunda pesar pelo brutal assassinato do advogado Marcílio Márcio Amorim Gonçalves, de 57 anos, ocorrido no distrito de Itamotinga, interior de Juazeiro, neste sábado, 16 de novembro.

O corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência extrema. O crime, que chocou toda a comunidade, segue sem autoria e motivação esclarecidas até o momento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis, e a Delegacia Especializada deverá assumir as investigações.

A OAB, cumprindo seu papel de guardiã da advocacia e da justiça, entrará em contato com as autoridades competentes e acionará a Polícia Civil para solicitar celeridade nas investigações, buscando identificar os responsáveis por este ato bárbaro. Também será apurada a possibilidade do crime ter relação com o exercício da advocacia, considerando o compromisso da Ordem com a proteção de classe e a garantia do Estado Democrático de Direito.

Neste momento de luto, a OAB solidariza-se com os familiares, amigos e colegas de profissão do advogado Marcílio Márcio Amorim Gonçalves. Reiteramos nosso compromisso em buscar justiça e esclarecimento desse lamentável acontecimento".