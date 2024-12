Assessora de investimentos contrata membros do CV para assaltar chefes

Os assaltantes foram contratados pela mulher, que tem vínculos com o Comando Vermelho (CV), - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma assessora particular de investimentos, responsável pela administração do patrimônio de uma família em Sobradinho, foi presa após articular um assalto à casa dos patrões, envolvendo criminosos de Mato Grosso. Os assaltantes foram contratados pela mulher, que tem vínculos com o Comando Vermelho (CV), e seguiram a mando de um presidiário da facção carioca para executar o roubo, planejado para ocorrer em março de 2024.

O plano, meticulosamente orquestrado desde fevereiro, envolveu o aluguel de um imóvel no mesmo condomínio da vítima, com o objetivo de monitorar os passos da família. A assessora de investimentos, que tinha conhecimento sobre a situação financeira da família, repassou informações aos criminosos sobre a existência de R$ 3 milhões em bens, sendo essencial para o planejamento.

Para garantir a entrada no condomínio, dois faccionados de Mato Grosso se hospedaram no imóvel alugado, e imagens de câmeras de segurança mostram a dupla entrando com malas, acompanhados de uma mulher, que também estaria envolvida na trama.

Na noite do crime, os assaltantes, que se passaram por policiais civis e apresentaram um mandado de prisão falso, realizaram a tentativa de roubo. Durante a ação, um dos criminosos disparou contra uma das vítimas, atingindo sua cabeça. Felizmente, a vítima sobreviveu, mas nada foi levado da residência.

O caso foi desvendado após sete meses de investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que conseguiu desmantelar a quadrilha. Em operação realizada nesta segunda-feira, 18, foram cumpridos cinco mandados de prisão. Além da assessora, foram presos os dois criminosos contratados, a namorada de um deles e o presidiário responsável pelo planejamento do assalto. Outro criminoso, que seria um dos líderes do CV, permanece foragido, e há outros dois envolvidos ainda não identificados.

A operação contou com o apoio de policiais civis de Mato Grosso, que ajudaram na investigação e identificação dos membros da quadrilha. As autoridades seguem em busca dos outros três envolvidos na trama criminosa, que também são considerados de alto escalão dentro da organização criminosa.