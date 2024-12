Falso taxista é preso suspeito de tráfico de drogas no oeste da Bahia

O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um falso taxista foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas, no sábado, 16, em Paratinga, cidade no oeste da Bahia. Com o suspeito, foram encontrados pacotes de cocaína, uma porção de maconha, quantia de dinheiro em espécie, espingarda e dois cartuchos.

Policiais do 2° Pelotão de Paratinga e da Companhia Independente de Policiamento Tático Meio Oeste (CIPT-MO) realizavam rondas nas proximidades da rodoviária, quando receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas por um homem que conduzia um carro com letreiro de táxi.

Leia mais:

>> Assessora de investimentos contrata membros do CV para assaltar chefes

>> Motorista de aplicativo é morto a tiros após entrar em 'favela'

>> Tia denuncia mãe por agressões contra adolescente

Com base nas características do veículo, as equipes locais localizaram o suspeito. O homem que se passava por taxista possuía um caderno com anotações que indicam a prática de tráfico de drogas na região.

Ele foi levado para a delegacia de Bom Jesus da Lapa, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.